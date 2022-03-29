«Зубные отходы» теперь и на детской площадке. Петербуржцы жалуются на мусор из стоматологии

После публикации «Фонтанки» о «зубных отходах» на лестничной площадке горожане рассказали о похожей беде. Как сообщил нам 29 марта житель улицы Чайковского, медицинский мусор из стоматологической поликлиники № 9 валяется прямо на детской площадке во дворе дома 27.

«Вряд ли они кидают их прямо на детскую площадку — складывают в мусорные баки, которые от площадки находятся буквально в пяти метрах. Их, видимо, ветром и раздувает», — говорит петербуржец.



Местные жители еще в 2015 году обращались в Роспотребнадзор и получили ответ: нарушения законодательства не обнаружены. «После таких отписок не видим смысла [обращаться], хотя, наверное, стоит опять написать в Роспотребнадзор», — отметил наш собеседник.

