FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
93.71р102.67р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Зубные отходы» теперь и на детской площадке. Петербуржцы жалуются на мусор из стоматологии

0
Печать

После публикации «Фонтанки» о «зубных отходах» на лестничной площадке горожане рассказали о похожей беде. Как сообщил нам 29 марта житель улицы Чайковского, медицинский мусор из стоматологической поликлиники № 9 валяется прямо на детской площадке во дворе дома 27.

ПоделитьсяПоделиться

«Вряд ли они кидают их прямо на детскую площадку — складывают в мусорные баки, которые от площадки находятся буквально в пяти метрах. Их, видимо, ветром и раздувает», — говорит петербуржец.

Местные жители еще в 2015 году обращались в Роспотребнадзор и получили ответ: нарушения законодательства не обнаружены. «После таких отписок не видим смысла [обращаться], хотя, наверное, стоит опять написать в Роспотребнадзор», — отметил наш собеседник.

«Фонтанка» направила запрос в поликлинику.

Напомним, мы писали о том, как суд приостановил работу Государственной стоматологической поликлиники № 2, медицинские отходы которой обнаружили в парадной жилого дома на 8-й линии Васильевского острова.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний