Про отходы от зубов. На Васильевском суд на месяц закрыл государственную стоматологическую поликлинику

На днях Василеостровский районный суд приостановил на 30 дней работу Государственной стоматологической поликлиники № 2, что исторически находится на 8-й линии того же Васильевского. Материалы же об антисанитарии судье направила прокуратура района после совместной проверки с Роспотребнадзором. «Фонтанка» 21 марта узнала, что в основном претензии касались утилизации отходов, скапливающихся после приема граждан.
Так, по эпидемиологическим нормам, в каждом стоматологическом кабинете должен быть некий желтый пакет и бак для него. Затем эти емкости обрабатываются в специальной машине и только после их утилизируют. То есть приезжает соответствующая служба. Если честно, то иногда конкурсы не проводятся, а такие пакеты просто выбрасываются медсестрами в ближайшие мусорные баки.
Но судя по тексту решения суда (есть в распоряжении редакции), эти отходы обнаружили в прямом смысле на лестничной площадке жилого дома, где также располагается поликлиника. Что, собственно, и говорит о том, откуда могла прилететь первоначальная жалоба. Помимо этого, в многостраничном решении указано и многое другое. Например, про ненадлежащую стерилизацию многоразовых инструментов.
Что касается пациентов, которые не смогут за этот период присесть в кресла стоматологов, (а их за месяц по статистике набирается более 5 тысяч), то, скорее всего, им придется создать очереди в двух других оставшихся на острове государственных профильных учреждениях.