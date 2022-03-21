FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Про отходы от зубов. На Васильевском суд на месяц закрыл государственную стоматологическую поликлинику

После совместной проверки районных прокуратуры и Роспотребнадзора Василеостровский суд остановил работу городской стоматологической поликлиники № 2. По версии «Фонтанки», все началось после того, как жители дома заметили в парадной то, что при лечении вылетает у нас изо рта.

4
Печать

На днях Василеостровский районный суд приостановил на 30 дней работу Государственной стоматологической поликлиники № 2, что исторически находится на 8-й линии того же Васильевского. Материалы же об антисанитарии судье направила прокуратура района после совместной проверки с Роспотребнадзором. «Фонтанка» 21 марта узнала, что в основном претензии касались утилизации отходов, скапливающихся после приема граждан.

Так, по эпидемиологическим нормам, в каждом стоматологическом кабинете должен быть некий желтый пакет и бак для него. Затем эти емкости обрабатываются в специальной машине и только после их утилизируют. То есть приезжает соответствующая служба. Если честно, то иногда конкурсы не проводятся, а такие пакеты просто выбрасываются медсестрами в ближайшие мусорные баки.

Но судя по тексту решения суда (есть в распоряжении редакции), эти отходы обнаружили в прямом смысле на лестничной площадке жилого дома, где также располагается поликлиника. Что, собственно, и говорит о том, откуда могла прилететь первоначальная жалоба. Помимо этого, в многостраничном решении указано и многое другое. Например, про ненадлежащую стерилизацию многоразовых инструментов.

Что касается пациентов, которые не смогут за этот период присесть в кресла стоматологов, (а их за месяц по статистике набирается более 5 тысяч), то, скорее всего, им придется создать очереди в двух других оставшихся на острове государственных профильных учреждениях.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Sergeevich
Кря-кря.
30 минут назад звонили им и в стомотологии ответили что это фигня, они продолжают работать.
так что новость такая себе))
allyouneedislove
вот за нестерильность предметов - за это надо снимать с должностей

негоже в кровоточащие части тела лезть нестерильными приборами - так и до сепсиса недалеко...
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний