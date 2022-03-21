Про отходы от зубов. На Васильевском суд на месяц закрыл государственную стоматологическую поликлинику

На днях Василеостровский районный суд приостановил на 30 дней работу Государственной стоматологической поликлиники № 2, что исторически находится на 8-й линии того же Васильевского. Материалы же об антисанитарии судье направила прокуратура района после совместной проверки с Роспотребнадзором. «Фонтанка» 21 марта узнала, что в основном претензии касались утилизации отходов, скапливающихся после приема граждан.



Так, по эпидемиологическим нормам, в каждом стоматологическом кабинете должен быть некий желтый пакет и бак для него. Затем эти емкости обрабатываются в специальной машине и только после их утилизируют. То есть приезжает соответствующая служба. Если честно, то иногда конкурсы не проводятся, а такие пакеты просто выбрасываются медсестрами в ближайшие мусорные баки.

