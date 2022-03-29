Мишустин: Власти РФ готовят очередной пакет контрсанкций

Власти России готовят очередной пакет ответных санкций. Об этом 29 марта на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.



Премьер-министр добавил, что рассчитывает на конструктивный подход фракции к обсуждению новых рестрикций, как это было ранее.



Отметим, что встреча проходит в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме, который запланирован на 7 апреля.



15 марта стало известно, что Россия ввела персональные санкции в отношении высших должностных лиц США. В стоп-листе помимо президента страны Джо Байдена оказались еще 12 человек, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

