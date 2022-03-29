Мишустин: Власти РФ готовят очередной пакет контрсанкций

Власти России готовят очередной пакет ответных санкций. Об этом 29 марта на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр добавил, что рассчитывает на конструктивный подход фракции к обсуждению новых рестрикций, как это было ранее.
Отметим, что встреча проходит в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме, который запланирован на 7 апреля.
15 марта стало известно, что Россия ввела персональные санкции в отношении высших должностных лиц США. В стоп-листе помимо президента страны Джо Байдена оказались еще 12 человек, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.
В МИД РФ заявили, что решение принято в порядке встречной реакции и является неизбежным следствием «крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США», которая «отбросив все приличия» сделала ставку на фронтальное сдерживание России.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине, 26 февраля, американские власти ввели персональные санкции, направленные против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ.