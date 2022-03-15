Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена. Псаки тоже в списке

Помимо главы государства, в «стоп-листе» оказались еще 12 человек, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Решение, как отмечается, принято «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США».

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — подчеркнули в МИД.

Также дипведомство обещает в ближайшее время расширить санкционный список, включив туда «высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».



26 февраля, после начала спецоперации на Украине, власти США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ.

