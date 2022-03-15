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Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена. Псаки тоже в списке

Россия в качестве ответных мер ввела персональные санкции в отношении высших должностных лиц США, включая президента страны Джо Байдена. Об этом 15 марта говорится в заявлении МИД РФ.

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Помимо главы государства, в «стоп-листе» оказались еще 12 человек, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Решение, как отмечается, принято «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США».

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«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — подчеркнули в МИД.

Также дипведомство обещает в ближайшее время расширить санкционный список, включив туда «высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».

26 февраля, после начала спецоперации на Украине, власти США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ.

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Комментарии (67)

КарабасСПб
Счёт им а Сбере аоестуйте, на виллы что на наб.Обводного канала наложите арест.
VKuser2851963
достукались империалисты
Эд Хэммет
Все означенные лица гомерически хохотали до слёз. Они ведь в России имели банковские влады, акции российских фирм, виллы, яхты, здесь учились их дети, сюда они обычно приезжали на отдых. И что же теперь будет? Ужас, ужас, ужас!!!
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