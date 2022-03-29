Центр «Э» и УФСБ нашли Джона Доу, командировавшего Гитлера в «Бессмертный полк» в Петербурге

Сотрудники Центра «Э» совместно с оперативниками Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ) УФСБ накануне при поддержке СОБР Росгвардии зашли в пятиэтажку на Харченко, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 марта.

Поводом стало дело по статье 354.1 УК РФ, возбуждённое Следственным комитетом неделю назад. Силовиков интересовал младший из двух братьев, зарегистрированных в квартире, — 33-летний оператор, а также оба его телефона, карта памяти и системный блок компьютера. По версии следствия, в мае 2020 года со страницы под именем Джона Доу петербуржец разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию и данные Адольфа Гитлера.