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Центр «Э» и УФСБ нашли Джона Доу, командировавшего Гитлера в «Бессмертный полк» в Петербурге

Четвёртое уголовное дело по статье о реабилитации нацизма на акции первой ковидной весной возбуждено в Петербурге. По данным следствия, кроме Власова, Геббельса и Бандеры, в ряды ветеранов едва не попал вождь Третьего рейха.

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Сотрудники Центра «Э» совместно с оперативниками Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ) УФСБ накануне при поддержке СОБР Росгвардии зашли в пятиэтажку на Харченко, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 марта.

Поводом стало дело по статье 354.1 УК РФ, возбуждённое Следственным комитетом неделю назад. Силовиков интересовал младший из двух братьев, зарегистрированных в квартире, — 33-летний оператор, а также оба его телефона, карта памяти и системный блок компьютера. По версии следствия, в мае 2020 года со страницы под именем Джона Доу петербуржец разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию и данные Адольфа Гитлера.

Мужчина задержан в качестве подозреваемого на двое суток.

Фигурантом первого дела по «нацистской» статье стал 23-летний уроженец Нижнего Новгорода. Согласно материалам, он пытался поставить в один ряд с ветеранами войны Степана Бандеру. Молодой человек до 16 мая ограничен запретом определённых действий. Ещё двое подозреваемых по той же статье под подпиской о невыезде.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Dmitry Antonov
Разместил в 2020, а уголовное дело возбудили только неделю назад. Два года искали, и возбудили только тогда, когда виновного нашли, чтобы статистику не портить? И, вообще, что-то надо менять. Огромные ресурсы тратятся на то, чтобы разоблачить и привлечь, по факту, обычных придурков, вешая на них преступления.
AndrewBarsik
Прокурора жаль. Если "Джон Доу" сам себя не оговорит, то непросто будет доказывать умысел на реабилитацию нацизма.
264874211
А разве Центр "Э" и УФСБ лечат больных на голову? Налицо патологические факторы, факт. Или есть мнение, что на нарах найдут придуркопатологов?
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