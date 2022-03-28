ЦБ РФ: Физлица смогут снимать проценты с валютных вкладов только в рублях

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит сообщение регулятора.



Напомним, что 9 марта Банк России обнародовал новые правила, согласно которым до 9 сентября 2022 года банкам запрещается продавать валюту, а снимать со своих валютных счетов физлица могут не более 10 тысяч долларов вне зависимости от валюты счета.

