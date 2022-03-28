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ЦБ РФ: Физлица смогут снимать проценты с валютных вкладов только в рублях

Физические лица смогут снять проценты по валютным вкладам в период действия ограничений на операции с валютой в наличной форме только в рублях. Об этом свидетельствует ответ ЦБ на типовые вопросы кредитных организаций, 28 марта опубликованный на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

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«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит сообщение регулятора.

Напомним, что 9 марта Банк России обнародовал новые правила, согласно которым до 9 сентября 2022 года банкам запрещается продавать валюту, а снимать со своих валютных счетов физлица могут не более 10 тысяч долларов вне зависимости от валюты счета.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о решении перевести расчеты за поставки российского газа в «недружественные страны» в рубли. Это означает, что иностранным покупателям голубого топлива теперь придется приобретать российскую валюту. При этом курс, официально установленный ЦБ, существенно отличается от того, который предлагается за границей.

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Комментарии (10)

812
всегда ржал с людей, которые всерьез говорили о "договорных отношениях" с банками, биржей и тем более гос-вом. На акциях он заработает, на вкладах, на золоте...ага, щаз:)
Avs7153
— Откуда валюту взял? — задушевно спросили у Никанора Ивановича.

— Бог истинный, бог всемогущий, — заговорил Никанор Иванович, — все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, — с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, — брал! Брал, но брал нашими советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хорош и наш секретарь Пролежнев, тоже хорош! Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал!

На просьбу не валять дурака, а рассказывать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович стал на колени и качнулся, раскрывая рот, как бы желая проглотить паркетную шашку.
dragvs
Зато какая разводка то была. 8% по вкладу в долларах, несите ваши денежки. Интересно, как много людей повелось на это?
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