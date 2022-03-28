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Суд в Москве отправил в колонию девушку, которая бросила коктейль Молотова в сторону полицейских на акции протеста

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Тверской райсуд Москвы вынес приговор 23-летней Анастасии Левашовой, которая в ходе несанкционированной пацифистской акции 24 февраля бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских. Об этом 28 марта сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Девушку признали виновной в преступлении, предусмотренном 318-й статьей УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В качестве наказания ей назначили лишение свободы сроком на два года в ИК общего режима.

«Фонтанка» писала, что ранее в ходе допроса Левашова частично признала свою вину. Жительница столицы рассказала, что изготовила зажигательную смесь самостоятельно, по предварительно изученному способу.

25 марта стало известно, что по итогам пацифистских акций в петербургские суды поступило уже 4 555 дел, рассмотрено было 3 710 из них. Дискредитации Вооруженных сил РФ касались 24 дела, 4 из них вернули. Большинство фигурантов получили штрафы (2 456 случаев), некоторым назначили арест (861), еще часть отправили на обязательные работы (123).

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Комментарии (7)

lykov20
Хоть пластиковый стаканчик, хоть бутылка да еще зажигательная. Российская Фемида! Полицейских им не жалко, судят за швыряние во Власть.
altnec
Правосудие в Москве - столице нашей Родины - оно такое.
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