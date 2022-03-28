Суд в Москве отправил в колонию девушку, которая бросила коктейль Молотова в сторону полицейских на акции протеста

Тверской райсуд Москвы вынес приговор 23-летней Анастасии Левашовой, которая в ходе несанкционированной пацифистской акции 24 февраля бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских. Об этом 28 марта сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.



Девушку признали виновной в преступлении, предусмотренном 318-й статьей УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В качестве наказания ей назначили лишение свободы сроком на два года в ИК общего режима.



«Фонтанка» писала, что ранее в ходе допроса Левашова частично признала свою вину. Жительница столицы рассказала, что изготовила зажигательную смесь самостоятельно, по предварительно изученному способу.

