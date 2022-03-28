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Лавров заявил, что в России готовят указ об ограничениях на въезд для граждан «недружественных стран»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в стране готовится проект указа президента об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Россию для граждан «недружественных стран».

«Одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — сказал глава МИД 28 марта (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что страны Запада «в русофобском угаре» не просто нарушают нормы международного общения, но «доходят до прямого государственного бандитизма» в отношении России, в том числе конфискуя частную собственность.

После начала специальной операции на Донбассе ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Лайнерам отказали в возможности приземляться, взлетать и пролетать над территорией союза. В ответ на это Москва ввела ограничения на полеты для авиакомпаний из 36 стран.

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Комментарии (31)

altnec
Неинформативно - иносказательно.
Цепочка бессвязных межоупотрелений.
ув. "Фонтанка" - какое-то там "РИА" - никаких конкретных назначенных и датированных рассмотрений.
МИД похоже работает в "чисто каких-то шкурных интересах", поддерживаемых первыми фигурами мирового сообщества, то есть вся остальная публика отдыхает и причесывается.
Бидон Абамкович
идея видимо в том чтобы получить симметричный ответ.
чтобы итшники не бежали.
263836471
История движется по спирали - давно подмечено...
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