Лавров заявил, что в России готовят указ об ограничениях на въезд для граждан «недружественных стран»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в стране готовится проект указа президента об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Россию для граждан «недружественных стран».



«Одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — сказал глава МИД 28 марта (цитата по РИА Новости).

