В правительстве РФ не обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам в правительстве РФ в настоящий момент не обсуждается. Об этом в понедельник, 28 марта, в ходе заседания комитета Госдумы заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.



«На сегодняшний день данный вопрос на площадке аппарата правительства не обсуждается», — цитирует Котякова РИА Новости.



По словам министра, сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента РФ, в большей степени обсуждаются вопросы, касающиеся зарплаты, МРОТ и прожиточного минимума.

