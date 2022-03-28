В правительстве РФ не обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам в правительстве РФ в настоящий момент не обсуждается. Об этом в понедельник, 28 марта, в ходе заседания комитета Госдумы заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«На сегодняшний день данный вопрос на площадке аппарата правительства не обсуждается», — цитирует Котякова РИА Новости.
По словам министра, сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента РФ, в большей степени обсуждаются вопросы, касающиеся зарплаты, МРОТ и прожиточного минимума.
«Фонтанка» писала, что в июле прошлого года в кабмине обсуждался вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Проработать его было поручено главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ. В конце сентября правительство выдало отрицательное заключение по данному законопроекту.