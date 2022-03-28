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В правительстве РФ не обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам в правительстве РФ в настоящий момент не обсуждается. Об этом в понедельник, 28 марта, в ходе заседания комитета Госдумы заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день данный вопрос на площадке аппарата правительства не обсуждается», — цитирует Котякова РИА Новости.

По словам министра, сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента РФ, в большей степени обсуждаются вопросы, касающиеся зарплаты, МРОТ и прожиточного минимума.

«Фонтанка» писала, что в июле прошлого года в кабмине обсуждался вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Проработать его было поручено главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ. В конце сентября правительство выдало отрицательное заключение по данному законопроекту.

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Комментарии (1)

265056402
в правительстве вообще взращивают армию особенных с прямыми дотациями. А меж прочим некоторые работающие пенсионеры сейчас вполне может обеспечивают операцию патронами
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