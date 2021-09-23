Правительство РФ отказало в индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине посчитали, что индексация потребует дополнительных расходов, однако депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.
«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в заключении кабинета министров, датированном 22 сентября.
Также в документе отмечается, что ранее правительство РФ уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования — в 2017, 2019 и в 2020 годах.
«Фонтанка» писала, что в конце июля проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров было поручено главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ.