Правительство РФ отказало в индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине посчитали, что индексация потребует дополнительных расходов, однако депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.



«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в заключении кабинета министров, датированном 22 сентября.



Также в документе отмечается, что ранее правительство РФ уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования — в 2017, 2019 и в 2020 годах.

