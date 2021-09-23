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Правительство РФ отказало в индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам не поддержали в кабмине

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине посчитали, что индексация потребует дополнительных расходов, однако депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в заключении кабинета министров, датированном 22 сентября.

Также в документе отмечается, что ранее правительство РФ уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования — в 2017, 2019 и в 2020 годах.

«Фонтанка» писала, что в конце июля проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров было поручено главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ.

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Комментарии (22)

Laska77
сделали бы достойные пенсии и очень много освободилось бы рабочих мест; люди в возрасте не от хорошей и сытой жизни таскаются на работу, а чтоб не рыться в мусорных бачках.
Петр Форточкин
а все выбрали себе правительство)))сам испек сам и ешь)))))))))
264527831
Делается все циничной властью, чтобы скорее сдохли на работе или на нищенской пенсии. А денежки, которые работодатель исправно отчисляет за каждого работающего идут на прокорм обожравшихся чиновников, на их дворцы, крузаки или на презервативы ( см. Госзакупки).
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