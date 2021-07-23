Правительство намерено всё-таки проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 23 июля сообщает РИА Новости.



«Котякову, Силуанову и Решетникову было дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для дальнейшего включения в бюджет России на следующий год», — уточнил собеседник агентства.

