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Правительство намерено всё-таки проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития проработают вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 23 июля сообщает РИА Новости.

«Котякову, Силуанову и Решетникову было дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для дальнейшего включения в бюджет России на следующий год», — уточнил собеседник агентства.

В сообщении уточняется, что ведомства вместе с социальными партнёрами будут прорабатывать вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян.

Ранее профсоюзная сторона РТК предложила закрепить в законодательстве обязательную индексацию зарплаты работников в соответствии с инфляцией.

Напомним, что с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации неоднократно звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако до сих пор положительного решения по этому вопросу принято не было.

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Комментарии (4)

shipland1
Выборы на носу, стали вытаскивать социально значимые вопросы, сейчас помусолят и опять на верхнюю полку уберут, до следующих выбором или волнений.
Otkating
Предела социального, политического жестокосердия русского человека не вижу.
тов
Вышла утром рано бабка,
Лишь запели петухи,
Видит – дед идёт с прибавкой,
Дорожают женихи.
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