Правительство намерено всё-таки проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 23 июля сообщает РИА Новости.
«Котякову, Силуанову и Решетникову было дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для дальнейшего включения в бюджет России на следующий год», — уточнил собеседник агентства.
В сообщении уточняется, что ведомства вместе с социальными партнёрами будут прорабатывать вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян.
Ранее профсоюзная сторона РТК предложила закрепить в законодательстве обязательную индексацию зарплаты работников в соответствии с инфляцией.
Напомним, что с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации неоднократно звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако до сих пор положительного решения по этому вопросу принято не было.