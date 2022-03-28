В Госдепе заявили, что высказывания Байдена о Путине были сделаны «на эмоциях»

Высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

«[Данное] высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают <...> Это высказывание было эмоциональным», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что президент США ответил отрицательно на вопрос журналистки, спросившей его на улице о том, призывал ли он к смене режима в России.



До этого аналогичную позицию озвучила постоянный представитель страны при НАТО Джулианн Смит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что у государства нет цели кого-либо менять в России. По его словам, все решают граждане. «Это зависит от русского народа», — сказал он.

Выступая в Варшаве 26 марта, президент Джо Баден заявил, что «Украина никогда не станет победой для России, потому что свободные люди не будут жить в мире, где царят безнадежность и мрак». Говоря о Путине, он добавил, что «этот человек не может оставаться у власти».

Еще раньше, выступая перед американскими солдатами в Польше и рассказывая о ситуации на Украине, Байден сказал: «Вы сами все увидите, когда окажетесь там». В Белом доме также были вынуждены пояснить, что президент не имел в виду отправку американской армии на Украину.

25 марта президент США в очередной раз заявил, что считает российского коллегу «военным преступником» и предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

