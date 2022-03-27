Штаты передумали «свергать» Путина и попытались объяснить, что Байден имел в виду

Белый дом и его представитель в ООН заявили, что Соединенные Штаты не планируют менять правящий режим в России. Хотя так и могло показаться из заявления президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
США не стремятся сменить руководство России, заявила, в частности, 27 марта постоянный представитель страны при НАТО Джулианн Смит. «Мы не преследуем политику смены режима», — рассказала она в интервью CNN (цитата по РИА Новости).
Перед этим выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который также заявил, что цели кого-либо менять в России нет. Все решает народ, отметил он. «Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России или где-либо еще, если уж на то пошло. Речь идет о стране. Это зависит от русского народа», — цитирует Блинкена Reuters.
Так чиновники объяснили выступление президента США Джо Байдена, который накануне в своей речи в Варшаве заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».
До этого Байден, выступая перед американскими солдатами в Польше и рассказывая о ситуации на Украине, заявил, что «вы сами все увидите, когда окажетесь там». Позже в Белом доме также были вынуждены пояснить, что отправка американской армии на Украину в виду не имелась.
А 25 марта президент США в очередной раз заявил, что считает российского коллегу «военным преступником», предположив, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал такую риторику недопустимой и непростительной «со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире».
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания Байдена, заявил, что он бы «не стал употреблять такого рода выражения».