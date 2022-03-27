Штаты передумали «свергать» Путина и попытались объяснить, что Байден имел в виду

Белый дом и его представитель в ООН заявили, что Соединенные Штаты не планируют менять правящий режим в России. Хотя так и могло показаться из заявления президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.



США не стремятся сменить руководство России, заявила, в частности, 27 марта постоянный представитель страны при НАТО Джулианн Смит. «Мы не преследуем политику смены режима», — рассказала она в интервью CNN (цитата по РИА Новости).

Перед этим выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который также заявил, что цели кого-либо менять в России нет. Все решает народ, отметил он. «Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России или где-либо еще, если уж на то пошло. Речь идет о стране. Это зависит от русского народа», — цитирует Блинкена Reuters.