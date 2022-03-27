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Штаты передумали «свергать» Путина и попытались объяснить, что Байден имел в виду

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Белый дом и его представитель в ООН заявили, что Соединенные Штаты не планируют менять правящий режим в России. Хотя так и могло показаться из заявления президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

США не стремятся сменить руководство России, заявила, в частности, 27 марта постоянный представитель страны при НАТО Джулианн Смит. «Мы не преследуем политику смены режима», — рассказала она в интервью CNN (цитата по РИА Новости).

Перед этим выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который также заявил, что цели кого-либо менять в России нет. Все решает народ, отметил он. «Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России или где-либо еще, если уж на то пошло. Речь идет о стране. Это зависит от русского народа», — цитирует Блинкена Reuters.

Так чиновники объяснили выступление президента США Джо Байдена, который накануне в своей речи в Варшаве заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

До этого Байден, выступая перед американскими солдатами в Польше и рассказывая о ситуации на Украине, заявил, что «вы сами все увидите, когда окажетесь там». Позже в Белом доме также были вынуждены пояснить, что отправка американской армии на Украину в виду не имелась.

А 25 марта президент США в очередной раз заявил, что считает российского коллегу «военным преступником», предположив, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал такую риторику недопустимой и непростительной «со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире».

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания Байдена, заявил, что он бы «не стал употреблять такого рода выражения».

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Комментарии (18)

274484967
Байден произнёс свою "Фултоновскую речь". Очертил круг, так сказать. И одним моментом этой речи было - "Путин не должен остаться у власти". Не "мы свалим Путина", не "мы поставим Навального" - "Путин должен уйти", всё равно как - табакерка, шарфик, что там ещё есть в истории внезапно прискорбной смены правителя в Питере или Москве, может тот же "новичок"... и второе - нужно это не ему или США, нужно это России для "нормализации" (ну это чтоб санкции частично сняли) отношений. Но можно и не делать этого, следующими словами он и на такой вариант план описал...
265055770
Байдена давно уже пора отвезти в дом престарелых. В противном случае они устанут каждый день объяснять, что он имел в виду.
Ник Приносящий Счастье
Байден следил бы за словами. У его прежних жертв не было ядерного оружия. И самой лучшей армии в мире. И великого народа-победителя по жизни, альфа-людей.
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