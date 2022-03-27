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«Я бы не стал употреблять такого рода выражения». Макрон заступился за Путина

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает продуктивной в условиях украинского кризиса любую эскалацию в отношениях с Россией, в том числе в плане риторики.

«Я бы не стал употреблять такого рода выражения, потому что продолжаю дискутировать с президентом Путиным», — отметил Макрон, комментируя в эфире телеканала France 3 высказывание главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Мы, европейцы, не должны поддаваться любой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не ведем войну против российского народа», — подчеркнул французский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

Также Макрон заявил, что Европа больше не находится «в контексте холодной войны между США и Россией». В понедельник либо во вторник он планирует говорить с Путиным об организации эвакуации жителей Мариуполя, добавил президент Франции.

Напомним, что в субботу, 26 марта, находясь с визитом в Варшаве, Джо Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не американскому президенту решать, кто будет находиться у власти в России.

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Комментарии (8)

DanCitizen
"Продолжаю дискутировать с мясником"...
AndrewBarsik
Неудивительно, что в немцы разбили французов за один месяц и несколько дней
ӦВВӦ
Главный миротворец🏳️
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