«Я бы не стал употреблять такого рода выражения». Макрон заступился за Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает продуктивной в условиях украинского кризиса любую эскалацию в отношениях с Россией, в том числе в плане риторики.



«Я бы не стал употреблять такого рода выражения, потому что продолжаю дискутировать с президентом Путиным», — отметил Макрон, комментируя в эфире телеканала France 3 высказывание главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.



«Мы, европейцы, не должны поддаваться любой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не ведем войну против российского народа», — подчеркнул французский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

