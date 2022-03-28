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«No». Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

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Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, призывал ли он к смене власти в России.

«Нет», — сказал он журналистке, которая выкрикнула вопрос проходящему мимо Байдену.

Ранее глава Белого дома в своей речи в Варшаве заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти». В Вашингтоне поспешили отметить, что Соединенные Штаты не планируют менять правящий режим в России.

«Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России или где-либо еще, если уж на то пошло. Речь идет о стране. Это зависит от русского народа», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

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Комментарии (6)

Кто-то ещё верит в куклу-Байдена?
alexadmin
Вот негодяй!
NikIvanov
Он всего лишь говорит о очевидных для всех фактах...
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