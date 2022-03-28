Петербург во власти «Илоны»: горожанам вновь пришлось достать лопаты и щётки

Средняя загруженность петербургских дорог в утренний час пик, по данным «Яндекс.Пробок», составила необычно высокие 8 баллов. Даже после 10 утра наблюдалось 6 баллов, что на 2 балла больше обычного для утра понедельника. В половине одиннадцатого пробки уменьшились до 5 баллов, но по-прежнему остаются аномально плотными.
Кольцевую автодорогу Петербурга и федеральные трассы Ленобласти чистят и обрабатывают 353 машины спецтехники. В минувшие сутки для расчистки КАД было задействовано 85 единиц различной спецтехники и 112 сотрудников подрядной организации, а на обработку израсходовали 278 тонн соли. Для безопасности на магистрали временно снизили разрешенную скорость до 70 км/ч.
На федеральные трассы Ленобласти за сутки высыпали 645 тонн соли и 303 тонны песко-соляной смеси. Чистили и обрабатывали дороги 268 машин и 512 сотрудников.
Пришедший с запада циклон «Илона» принес Петербургу мокрый снег и температуру воздуха от +1 до +3 градусов днем. Ночью всё еще минус. Также в понедельник в Петербурге ожидают сильный ветер — порывы до 17 м/с. В Ленобласти, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», тоже будет северо-западный ветер в порывах местами до 15–18 м/с. Днем выпадет мокрый снег, на юге — местами с дождем, а в отдельных районах может быть и метель.