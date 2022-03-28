Внезапный снегопад «подарил» Петербургу пробки на 8 баллов

По данным «Яндекса», на 8:30 утра ситуация с заторами в городе оценивается на 8 баллов. На юго-востоке КАД образовалась многокилометровая пробка от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста. Стоит Московское шоссе от станции метро «Парк Победы» до «Московских ворот».



Тяжело двигаются машины по Народной улице, проспекту Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, Каменноостровскому и Заневскому проспектам. Большой затор и на востоке КАД, в районе Янино.

