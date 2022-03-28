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Внезапный снегопад «подарил» Петербургу пробки на 8 баллов

Рабочая неделя в Петербурге стартовала пробок. Проезду мешают снег и аварии.

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По данным «Яндекса», на 8:30 утра ситуация с заторами в городе оценивается на 8 баллов. На юго-востоке КАД образовалась многокилометровая пробка от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста. Стоит Московское шоссе от станции метро «Парк Победы» до «Московских ворот».

Тяжело двигаются машины по Народной улице, проспекту Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, Каменноостровскому и Заневскому проспектам. Большой затор и на востоке КАД, в районе Янино.

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«Яндекс» прогнозирует, что к 9 часам ситуация улучшится до 7 баллов, а к 10 часам уровень пробок спадет до 5 баллов.

«Фонтанка» писала, что утром 28 марта Петербург накрыл снегопад. Синоптики прогнозируют, что мокрый снег будет идти весь день.

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