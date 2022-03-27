Между «Хельмкой» и «Илоной». В Петербург ненадолго пробилось солнце

По данным Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 27 марта, в Петербурге установилась облачная с прояснениями погода, в первой половине дня как минимум порадуемся солнцу.



Ночью шёл небольшой снег, слабая метель. Днём — без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный со скоростью 3–7 м/с, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и утром опускалась до минус 5 градусов, в течение дня столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 0... -2 градусов. На дорогах гололедица.

