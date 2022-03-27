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Между «Хельмкой» и «Илоной». В Петербург ненадолго пробилось солнце

Синоптики ожидают в Петербурге в воскресенье переменную облачность, без существенных осадков. Город оказался между двумя циклонами — уходящим и приближающимся. Водителям стоит быть настороже.

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По данным Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 27 марта, в Петербурге установилась облачная с прояснениями погода, в первой половине дня как минимум порадуемся солнцу.

Ночью шёл небольшой снег, слабая метель. Днём — без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный со скоростью 3–7 м/с, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и утром опускалась до минус 5 градусов, в течение дня столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 0... -2 градусов. На дорогах гололедица.

Атмосферное давление днём будет повышаться и составит 758 мм ртутного столба. Влажность воздуха в районе 62–68%.

Как отметил в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в воскресенье Петербург окажется между двумя циклонами — уходящей «Хельмкой» и приближающейся с запада «Илоной».

«Фонтанка» писала, что «Хельмка» уже успела пошалить в двух столицах, повалив накануне заборы, светофоры, деревья и дорожные знаки.

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