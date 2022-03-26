В Петербурге и Москве «Хельмка» роняет заборы и светофоры. Совам это не мешает

В экстренном ведомстве отметили, что к 18:00 26 марта порывы ветра в прибрежных районах достигли 21 м/с. Пожарно-спасательные части выезжали 34 раза. 11 раз — на упавшую кровлю, 4 раза — на отвалившиеся слабо закрепленные конструкции, 6 раз — на дорожные знаки, 4 раза — на светофоры, на поваленные деревья — 9 раз. Пострадавших пока нет.

Петербуржец Антон Кубышкин снял дремлющих сов, которые не обращают внимания на сильные порывы. Видео публикует канал «Птицы СПб и России».

Власти Москвы сообщают о 35 поваленных деревьях и испорченных автомобилях. Синоптики предупреждают, что порывы 20–25 м/c будут наблюдаться в столице и завтра. Не легче обстановка в Псковской области, а в Карелии из-за снегопада и ветра, а как следствие низкой видимости, пришлось закрыть больше ста километров трассы «Кола».

Обширный циклон, который задел Петербург, своим центром оказался над Вологодской областью. Синоптики назвали его «Хельмка».