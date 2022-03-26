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В Петербурге и Москве «Хельмка» роняет заборы и светофоры. Совам это не мешает

В Петербурге сбылись прогнозы синоптиков — к вечеру погода резко ухудшилась. Об этом свидетельствуют данные городского ГУ МЧС.

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В экстренном ведомстве отметили, что к 18:00 26 марта порывы ветра в прибрежных районах достигли 21 м/с. Пожарно-спасательные части выезжали 34 раза. 11 раз — на упавшую кровлю, 4 раза — на отвалившиеся слабо закрепленные конструкции, 6 раз — на дорожные знаки, 4 раза — на светофоры, на поваленные деревья — 9 раз. Пострадавших пока нет.

В качестве примера — крышу сорвало со здания Кронштадтского ОМВД.

Петербуржец Антон Кубышкин снял дремлющих сов, которые не обращают внимания на сильные порывы. Видео публикует канал «Птицы СПб и России».

Власти Москвы сообщают о 35 поваленных деревьях и испорченных автомобилях. Синоптики предупреждают, что порывы 20–25 м/c будут наблюдаться в столице и завтра. Не легче обстановка в Псковской области, а в Карелии из-за снегопада и ветра, а как следствие низкой видимости, пришлось закрыть больше ста километров трассы «Кола».

Обширный циклон, который задел Петербург, своим центром оказался над Вологодской областью. Синоптики назвали его «Хельмка».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Вася Теркин
В Кронштадтском ОМВД сорвало крышу?
hal9000
У Сов совещание..не мешайте им..на повестке дня два вопроса..1.Строительство многоквартирного совятника..2.Вопрос относительно поведения филина,который по вечерам прилетает и ворует еду отложенную про запас..
Alex000
А хмелька-то забористый, аж снег ложится.
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