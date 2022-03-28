Грузчик молотком проломил голову соседу в Горелово

Житель Красносельского района Петербурга задержан за расправу над соседом. В полицию его увозили с ножом и молотком.
Об уличном побоище на Коммунаров, 116, полицейским накануне в час ночи сообщил прохожий, стало известно «Фонтанке» 28 марта. Рядом с десятиэтажкой мужчина размахивал молотком, его противник едва ли мог обороняться.
Подоспевший наряд разоружил и задержал агрессора. Им оказался 41-летний грузчик из соседнего дома. Субботний вечер он проводил с алкоголем и 46-летним соседом, его же забивал на пороге дома.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. У него открытая черепно-мозговая травма, ножевые раны груди, сломаны нога и кисти рук.
Грузчик задержан на двое суток по делу о покушении на убийство. Первым для него оно не стало. В конце 90-х мужчина привлекался за аналогичное, судебный процесс закончился лишением свободы на 14 лет. Освободившись, он успел задолжать детям и заработал соответствующую статью.