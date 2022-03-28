«Ведомости»: Минздрав ищет аналоги лекарств, которые не выпускаются в России

Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и «дружественных» странах. Это делается для предотвращения дефицита, сообщает 28 марта газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное в регионы клиническим фармакологом министерства Владимиром Петровым.

Из документа следует, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой ведомство обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты аналогов этих препаратов с регионами.



Представитель Минздрава подтвердил изданию отправку письма. Он отметил, что эта работа проводится для того, чтобы регионы заранее знали, чем временно заменить лекарства, в случае, например, нарушений логистики.

