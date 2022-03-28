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«Ведомости»: Минздрав ищет аналоги лекарств, которые не выпускаются в России

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Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и «дружественных» странах. Это делается для предотвращения дефицита, сообщает 28 марта газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное в регионы клиническим фармакологом министерства Владимиром Петровым.

Из документа следует, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой ведомство обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты аналогов этих препаратов с регионами.

Представитель Минздрава подтвердил изданию отправку письма. Он отметил, что эта работа проводится для того, чтобы регионы заранее знали, чем временно заменить лекарства, в случае, например, нарушений логистики.

При этом собеседник газеты сообщил, что Минздрав не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств, по его словам, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что спрос по некоторым категориям лекарств в России вырос в 10 раз, однако на препараты для льготников есть запас почти на полгода. А губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что запас лекарственных препаратов в городе «в целом достаточен».

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Комментарии (5)

ahma
- А чем они так усердно занимаются?
- Ничем, сэр. Они идиоты.
- Ааааа. Ну так быть идиотом - это тоже занятие (с)
Leo.S
С фонарями и собаками ищут?
Главный спец по технике консервации
"Минздрав начал собирать данные" - а чем они занимались последние 8 лет?!
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