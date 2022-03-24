Беглов: Запас лекарств в Петербурге «в целом достаточен»

Лекарств и медицинских изделий в Петербурге достаточно, а производители заверили в бесперебойных поставках, заявил губернатор Александр Беглов.



«Запас лекарств и медицинских изделий в аптечных сетях в целом достаточен. Более 30 производителей лекарств сообщили о продолжении работы на российском рынке с подтверждением бесперебойных поставок в 2022 году в полном объёме», — сообщил 24 марта Беглов в своём Telegram-канале.



Как писала «Фонтанка», поддавшись паническим настроениям, россияне за две недели скупили месячный запас лекарств.

