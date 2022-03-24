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За две недели россияне скупили месячный запас лекарств

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Месячный запас лекарств россияне скупили в аптеках за две недели с начала спецоперации на Украине, сообщают 24 марта «Ведомости».

В общей сложности с 28 февраля по 13 марта были приобретены 270,5 миллиона упаковок медикаментов на общую сумму 98,6 миллиарда рублей. Для сравнения: за весь январь 2022 года россияне купили 288 миллионов упаковок лекарств на 100 миллиардов рублей.

Лидеров продаж среди импортных и отечественных медикаментов нет: упаковок и тех, и других купили поровну. А вот судя по объему вырученных средств, импортные препараты принесли денег аптекам втрое больше, чем отечественные.

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Комментарии (6)

265843015
Молодцы, потом просроченное будут продавать на авито...
allyouneedislove
всё потому, что сегодня эти лекарства обойдутся им на порядок дороже
а срок годности многих из купленных - в среднем 2-3 года
т.е. не скупили, а сделали своевременные запасы по старым ценам

а по новым ценам - пусть всё гниёт на полках
Leo.S
Виноваты все, спрос, народ, санкции, но только не те кто это устроил. Впрочем ничего нового.
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