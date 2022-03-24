За две недели россияне скупили месячный запас лекарств

Месячный запас лекарств россияне скупили в аптеках за две недели с начала спецоперации на Украине, сообщают 24 марта «Ведомости».



В общей сложности с 28 февраля по 13 марта были приобретены 270,5 миллиона упаковок медикаментов на общую сумму 98,6 миллиарда рублей. Для сравнения: за весь январь 2022 года россияне купили 288 миллионов упаковок лекарств на 100 миллиардов рублей.



Лидеров продаж среди импортных и отечественных медикаментов нет: упаковок и тех, и других купили поровну. А вот судя по объему вырученных средств, импортные препараты принесли денег аптекам втрое больше, чем отечественные.

