Глава Минздрава: Спрос по некоторым лекарствам в России вырос в 10 раз

Спрос по некоторым категориям лекарств в России вырос в 10 раз, однако на препараты для льготников есть запас почти на полгода. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени. Мы это знаем», — сообщил глава Минздрава РФ 27 марта в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

