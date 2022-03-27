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Глава Минздрава: Спрос по некоторым лекарствам в России вырос в 10 раз

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Спрос по некоторым категориям лекарств в России вырос в 10 раз, однако на препараты для льготников есть запас почти на полгода. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени. Мы это знаем», — сообщил глава Минздрава РФ 27 марта в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Мурашко также отметил, что, например, для льготных категорий граждан есть запас препаратов, который составляет более 5,5 месяцев.

Напомним, ранее Росздравнадзор объяснил причину отсутствия некоторых лекарств в аптеках. А губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что запас лекарственных препаратов в городе «в целом достаточен».

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Комментарии (5)

07A
Что то либеры сегодня вяловаты. Хотя понять можно-рыжий кошелек уехал в Турцию, ходячая сморщенная методичка в Израиль!
Экскомьюникадо
Хорошо что Минздрав предусмотрел развитие и есть запас лекарств для льготников и нуждающихся. Низкий поклон Мурашко и Владимиру Владимировичу Путину!
allyouneedislove
ничё страшного в том, что часть лекарств улетит в помойку
гораздо страшнее, это когда вы заболеваете - а их нет в продаже от слова совсем.
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