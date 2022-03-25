Росздравнадзор объяснил причину отсутствия лекарств в аптеках

Отсутствие лекарств в аптеках объясняется искусственно созданным ажиотажем. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росздравнадзора.



Ситуация усугубляется еще и тем, что аптеки продают рецептурные препараты без рецепта, нарушая тем самым правила. Так они создают ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.



В ведомстве также отметили, что повышенный спрос зафиксирован на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, таких как «Бисопролол» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и «Метформин» для лечения сахарного диабета.

