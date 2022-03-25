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Росздравнадзор объяснил причину отсутствия лекарств в аптеках

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Отсутствие лекарств в аптеках объясняется искусственно созданным ажиотажем. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росздравнадзора.

Ситуация усугубляется еще и тем, что аптеки продают рецептурные препараты без рецепта, нарушая тем самым правила. Так они создают ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.

В ведомстве также отметили, что повышенный спрос зафиксирован на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, таких как «Бисопролол» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и «Метформин» для лечения сахарного диабета.

Росздравнадзор, добавили в пресс-службе, направил письмо руководителям аптечных организаций с требованием о соблюдении правил отпуска лекарственных средств для снижения социальной напряженности и стабилизации работы аптек.

Там уточнили, что ведомство не видит никаких рисков: крупнейшие производители и дистрибьюторы продолжают работать в плановом режиме, а лекарств на складах достаточно.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что лекарств и медицинских изделий в городе достаточно, производители обещают бесперебойные поставки. 24 марта стало известно, что россияне за две недели скупили в аптеках месячный запас лекарств. Лидеров продаж среди импортных и отечественных медикаментов не оказалось: упаковок и тех, и других приобрели поровну.

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Комментарии (4)

266206959
А что случилось?
DrDick
Как обычно, сплошное враньё. Эутирокс уже месяц нигде нет, а у них "всего достаточно".
Noisymouse-дубль
Эти больные - они такие мерзавцы, все лекарства раскупили...
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