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«Забытая чиновниками». На многострадальной Ситцевой улице такси увязло в масштабной луже

На Ситцевой улице в Приморском районе Петербурга традиционно появилась грандиозная лужа. Её жертвой пало такси — пришлось вызволять вручную.

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Кадры с увязшей в луже машиной опубликовали 27 марта в группе «Питер | Читай Пиши Люби» в соцсети «ВКонтакте». Автомобиль выталкивают из воды два человека, один из которых в конце ролика падает прямо в грязь.

Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

«На забытой чиновниками Ситцевой улице всё как всегда», — гласит подпись к видео.

Напомним, Ситцевую улицу петербуржцы прозвали «самой несчастной» в Приморском районе. Проблемы там бывают регулярно — то ямы, то потопы.

Перед выходными «Фонтанка» попросила читателей рассказать о том, как они оценивают качество уборки городских улиц. В ответ нас завалили фото и видео, некоторые из которых мы публикуем.

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Комментарии (4)

X-кот
а территория - продолжение Комендани в сторону Богатырского вокруг мебельного центра - еще более позорная
Znatok78
Я даже как-то не поленился и остановился спросить рядом у гаишника, что не так с этой улицей? Оказывается, этот участок от Планерной до Стародеревенской формально не за кем не закреплён, при желании можно поставить шлагбаум на въезд - у улицы нет хозяина, поэтому и ремонта нет на этом участке. И так уже много лет...беспощадная бюрократия во всей красе.
Alex000
Тот случай, когда название соответствует ожиданиям.
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