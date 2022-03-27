«Забытая чиновниками». На многострадальной Ситцевой улице такси увязло в масштабной луже

Кадры с увязшей в луже машиной опубликовали 27 марта в группе «Питер | Читай Пиши Люби» в соцсети «ВКонтакте». Автомобиль выталкивают из воды два человека, один из которых в конце ролика падает прямо в грязь.
«На забытой чиновниками Ситцевой улице всё как всегда», — гласит подпись к видео.
Напомним, Ситцевую улицу петербуржцы прозвали «самой несчастной» в Приморском районе. Проблемы там бывают регулярно — то ямы, то потопы.
Перед выходными «Фонтанка» попросила читателей рассказать о том, как они оценивают качество уборки городских улиц. В ответ нас завалили фото и видео, некоторые из которых мы публикуем.