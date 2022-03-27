NBC News: Рейтинг Байдена упал до 40%. Это самый низкий показатель за его президентство

Больше половины американцев не одобряют деятельность президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса NBC News. Его рейтинг упал до самого низкого уровня за все время пребывания на посту главы Белого дома.



Как говорится в публикации от 27 марта, работу Байдена положительно оценивают 40% опрошенных, 55% настроены противоположно, а 5% воздержались от ответа. Исследование проводилось 18 — 22 марта, в нем приняли участие около тысячи человек.



Также чуть более половины респондентов одобряют действия Байдена в отношении коронавируса, 42% — во внешней политике, а вот деятельность в отношении экономики оценивают положительно лишь 33%.

