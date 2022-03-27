NBC News: Рейтинг Байдена упал до 40%. Это самый низкий показатель за его президентство

Больше половины американцев не одобряют деятельность президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса NBC News. Его рейтинг упал до самого низкого уровня за все время пребывания на посту главы Белого дома.
Как говорится в публикации от 27 марта, работу Байдена положительно оценивают 40% опрошенных, 55% настроены противоположно, а 5% воздержались от ответа. Исследование проводилось 18 — 22 марта, в нем приняли участие около тысячи человек.
Также чуть более половины респондентов одобряют действия Байдена в отношении коронавируса, 42% — во внешней политике, а вот деятельность в отношении экономики оценивают положительно лишь 33%.
Кроме того, 71% опрошенных либо «лишь немного», либо «очень слабо» уверены в способности Байдена отреагировать на события на Украине и справиться с кризисом. В этом отношении относительно положительно настроены около 28%.
«83% заявили, что обеспокоены увеличением стоимости товаров и услуг, таких как бензин; 82 процента заявили, что обеспокоены возможным применением ядерного оружия; а 74% заявили, что обеспокоены тем, что США направят американские боевые части на Украину», — говорится в тексте.
Ранее «Фонтака» писала, что некоторые мировые лидеры подвергли президента США критике за его высказывания о Владимире Путине. В самом Белом доме и его представительстве в ООН заявили, что Соединенные Штаты не планируют менять правящий режим в России.