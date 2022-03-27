«Я должен делать вид, что ничего не происходит?» Рогозин заявил, что сотрудничать с США в космосе нельзя

Соединенные Штаты Америки хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, однако Роскосмос не может закрывать глаза на враждебные действия американцев. Об этом в воскресенье, 27 марта, заявил журналистам в ходе памятного мероприятия по случаю 54-летия со дня гибели Юрия Гагарина гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу», — цитирует Рогозина РИА Новости.
Глава Роскосмоса пояснил, что у работников российской ракетно-космической отрасли помимо профессиональной работы, есть и гражданская позиция.
Ранее «Фонтанка» писала, что госкорпорация «Роскосмос» не может вывезти из Европы разработанный российскими учеными десантный модуль для высадки на Марс под названием «Казачок». Для испытаний он был отправлен на Запад, однако 17 марта Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с РФ, и модуль там фактически застрял.
В конце декабря 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами в ответ на санкции.