«Я должен делать вид, что ничего не происходит?» Рогозин заявил, что сотрудничать с США в космосе нельзя

Соединенные Штаты Америки хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, однако Роскосмос не может закрывать глаза на враждебные действия американцев. Об этом в воскресенье, 27 марта, заявил журналистам в ходе памятного мероприятия по случаю 54-летия со дня гибели Юрия Гагарина гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.



«Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу», — цитирует Рогозина РИА Новости.

