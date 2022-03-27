Ураган повалил в Москве около полусотни деревьев и повредил автомобили

За минувшие сутки в Москве из-за сильного ураганного ветра повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили. Об этом сообщает 27 марта Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.



«В столице сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сегодня порывы ветра могут достигать 25 м/с. В отдельных районах города снег, метель. За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили. Все деревья распилены и оперативно вывезены», — уточняется в сообщении.



Напомним, что циклон «Хельмка» накануне также успел «пошалить» и в Петербурге. Пожарно-спасательные части МЧС выезжали на вызовы 34 раза.

