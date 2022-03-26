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Петербуржец задержан по подозрению в сексуальном насилии над своими дочерьми 7 и 15 лет назад

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47-летний житель поселка Песочный задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера. В потерпевших — две его дочери, с полицией заговорила старшая. Подробности 26 марта узнала «Фонтанка».

Заявление в ОМВД по Курортному району поступило двумя днями ранее. 18-летняя девушка рассказала о том, что ее насиловал отец, когда ей было всего 4 года. Она также добавила, что мужчина совершил аналогичное с ее младшей сестрой, когда той было столько же. Обе потерпевшие проживают с матерью в Песочном.

Подозреваемый был задержан 25 марта на парковке в Репино, после чего помещен в ИВС.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

wased
и как визжит медвежид - надо срочно возвращать смертную казнь, чтобы наговаривать было ещё удобней.

а мусора какими то нежными стали, по первому гудку рыпаются и даже задерживают, хотя всегда "считалось" что заявы всеми силами отфутболивают. но "тут другое".
с мнимыми педофилами видать, вообще нет вариантов на оправдание.
поражён что в сфере бизнеса и его отжима под заказ - на конвейер не поставили подобную тему.
это ж гениально найти юную бомжиху и чтоб она под копирку, строчила заявы, про 25 лет назад...
alexpv
Какие ожидаемые последствия у новоявленных законов. Вдруг неожиданно стало много случаев насилования отцами своих малолетних дочерей. А не влепить ли этой 18-летней, решившей поквитаться с отцом за то, что он не пустил ее на выпускной(нужно подчеркнуть) статью за заведомо ложный донос и на пару годков в колонию строго режима. Чтобы другим неповадно было.
Devis
В ЧЕТЫРЕ ГОДА!!???
Вы совсем там обалдели?
Кто помнит себя из читателей в 4 года - отзовитесь!
Что за бред?
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