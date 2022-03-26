Петербуржец задержан по подозрению в сексуальном насилии над своими дочерьми 7 и 15 лет назад

47-летний житель поселка Песочный задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера. В потерпевших — две его дочери, с полицией заговорила старшая. Подробности 26 марта узнала «Фонтанка».

Заявление в ОМВД по Курортному району поступило двумя днями ранее. 18-летняя девушка рассказала о том, что ее насиловал отец, когда ей было всего 4 года. Она также добавила, что мужчина совершил аналогичное с ее младшей сестрой, когда той было столько же. Обе потерпевшие проживают с матерью в Песочном.