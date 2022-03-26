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ВЭБ подсчитал, как повысится безработица и упадут доходы россиян в 2022 году

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По итогам 2022 года доходы граждан России упадут на 12%. К таким выводам пришли аналитики института ВЭБ.РФ, сообщает 26 марта издание РБК, которое ознакомилось с текстом документа.

В докладе о мерах социальной политики, который составили сотрудники института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ прогнозируется, что в результате санкций безработица в России поднимется до 6,2%. Для сравнения, по данным Росстата в декабре 2021 года этот показатель составлял 4,3%.

Кроме того, аналитики подсчитали, что инфляция в стране к концу текущего года составит 19,3%. Рейтинговое агентство Fitch, для сравнения, предсказывало инфляцию на уровне 18%, по прогнозу NIESR, показатель может превысить 20%.

Авторы доклада сформулировали ряд срочных предложений, благодаря которым, по их мнению, падение доходов населения может купироваться до 10%, а рост безработицы ограничиться 6%. В частности, это индексация пенсий, увеличение пособия по безработице до прожиточного минимума, повышение размера маткапитала. Среди других мер в докладе называются увеличение размера стандартных налоговых вычетов на детей, стимулирование рождения третьих и последующих детей, увеличение размера маткапитала в регионах, откуда уезжает людей больше, чем приезжает, расширение списка трат, которые можно оплатить с помощью маткапитала.

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Комментарии (1)

Alex000
И это скорее всего ещё и в рублях. А в деньгах тогда - ну, вы поняли.
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