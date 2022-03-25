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В Петербурге неизвестные продолжают подкидывать навоз к дверям активистов

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В Петербурге неизвестные оставили рядом с квартирой экс-активиста «Молодежного Яблока» Максима Потемкина гору мусора и навоза, а ко входной двери приклеили записку о «предательстве родины». Молодой человек рассказал об этом «Фонтанке» 25 марта.

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По словам Потемкина, фекалии появились около общей двери, которая ведет к двум квартирам: его и соседской. Активист отметил, что рядом с дверью нет никаких указаний на номер его квартиры. Как он предположил, у злоумышленников был план дома.

Экс-яблочник уже подал заявление в полицию.

Ранее аналогичные «метки» обнаружили около своих квартир активистки Дарья Хейкинен и Кристина Воротникова. Отметим, что неустановленные лица запугивают не только политических активистов. Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что нашел у квартиры свиную голову в парике, а на двери — наклейку с украинским гербом и антисемитской надписью на немецком языке.

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Комментарии (37)

Alex527
В одной стране тоже на дверях " врагов" рисовали звезду давида, а потом и на одежде. И все я думаю понимают как это называется.
Фомальгаут
Черносотенцы гадят...
07A
Судя по выражению лица на фото, этот парень только что навоза и поднавалил!
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