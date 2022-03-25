В Петербурге неизвестные продолжают подкидывать навоз к дверям активистов

В Петербурге неизвестные оставили рядом с квартирой экс-активиста «Молодежного Яблока» Максима Потемкина гору мусора и навоза, а ко входной двери приклеили записку о «предательстве родины». Молодой человек рассказал об этом «Фонтанке» 25 марта.
По словам Потемкина, фекалии появились около общей двери, которая ведет к двум квартирам: его и соседской. Активист отметил, что рядом с дверью нет никаких указаний на номер его квартиры. Как он предположил, у злоумышленников был план дома.
Экс-яблочник уже подал заявление в полицию.
Ранее аналогичные «метки» обнаружили около своих квартир активистки Дарья Хейкинен и Кристина Воротникова. Отметим, что неустановленные лица запугивают не только политических активистов. Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что нашел у квартиры свиную голову в парике, а на двери — наклейку с украинским гербом и антисемитской надписью на немецком языке.