«Отчего же не шестиконечная звезда?» Венедиктову подложили свиную голову под дверь

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов нашел под дверью свиную голову в парике. Фото он опубликовал 24 марта в своем телеграм-канале.
Также на двери оставили наклейку с украинским гербом и антисемитской надписью на немецком языке.
«Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры? Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — возмутился Венедиктов.
Журналист намерен обратиться в полицию, рассказал он «Интерфаксу». По словам Венедиктова, голову подбросил «человек в форме Delivery Club».
В начале марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ ко всем ресурсам «Эха». После этого совет директоров станции принял решение о ликвидации радиостанции. Венедиктов покинул должность главреда и сообщил, что теперь будет заниматься развитием исторических проектов.