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«Отчего же не шестиконечная звезда?» Венедиктову подложили свиную голову под дверь

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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов нашел под дверью свиную голову в парике. Фото он опубликовал 24 марта в своем телеграм-канале.

Также на двери оставили наклейку с украинским гербом и антисемитской надписью на немецком языке.

«Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры? Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — возмутился Венедиктов.

Журналист намерен обратиться в полицию, рассказал он «Интерфаксу». По словам Венедиктова, голову подбросил «человек в форме Delivery Club».

В начале марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ ко всем ресурсам «Эха». После этого совет директоров станции принял решение о ликвидации радиостанции. Венедиктов покинул должность главреда и сообщил, что теперь будет заниматься развитием исторических проектов.

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