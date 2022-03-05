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«Добби свободен». Венедиктов больше не главред «Эха Москвы»

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Совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым. Об этом он 5 марта рассказал РИА Новости.

Также журналист выложил пост в своем телеграм-канале о том, что теперь «свободен». Судя по всему, он не сильно расстроен. По словам Венедиктова, он продолжит развивать свои исторические проекты.

Алексей Венедиктов был главным редактором «Эха» с 1998 года. 3 марта 2022 года совет директоров решил ликвидировать радиостанцию и ее сайт. Это произошло после того, как Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха» в связи с «целенаправленным и систематическим размещением <…> информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

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Комментарии (10)

baddanZer
О таких, как те, кто отметился выше в каментах Шнур вчера выпустил свой новый клип.
Мурыч
В шоке. Единственная свободная радиостанция была :(.
Виктор-1
Почему этот предатель не на зоне до сих пор??
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