«Добби свободен». Венедиктов больше не главред «Эха Москвы»

Совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым. Об этом он 5 марта рассказал РИА Новости.
Также журналист выложил пост в своем телеграм-канале о том, что теперь «свободен». Судя по всему, он не сильно расстроен. По словам Венедиктова, он продолжит развивать свои исторические проекты.
Алексей Венедиктов был главным редактором «Эха» с 1998 года. 3 марта 2022 года совет директоров решил ликвидировать радиостанцию и ее сайт. Это произошло после того, как Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха» в связи с «целенаправленным и систематическим размещением <…> информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».