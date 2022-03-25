«Кайфовать» пришлось недолго. Грубого водителя «Мерседеса» с Вербной привлекли к ответственности, он извинился

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило дело по статье КоАП о нарушении правил расположения транспорта в отношении водителя «Мерседеса», который решил покататься по тротуару в Приморском районе. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ведомства.



Инцидент произошел 24 марта, видеозапись конфликта мужчины с пешеходами разлетелась по соцсетям, там его заметили и полицейские. По словам очевидцев, люди не давали иномарке проехать по тротуару у поликлиники на Вербной улице, на что в ответ получили порцию грубостей. «Я так еду. И заработаю, и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем», — сказал водитель.

