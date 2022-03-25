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«Кайфовать» пришлось недолго. Грубого водителя «Мерседеса» с Вербной привлекли к ответственности, он извинился

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило дело по статье КоАП о нарушении правил расположения транспорта в отношении водителя «Мерседеса», который решил покататься по тротуару в Приморском районе. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 24 марта, видеозапись конфликта мужчины с пешеходами разлетелась по соцсетям, там его заметили и полицейские. По словам очевидцев, люди не давали иномарке проехать по тротуару у поликлиники на Вербной улице, на что в ответ получили порцию грубостей. «Я так еду. И заработаю, и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем», — сказал водитель.

По данным ГУ МВД, своим поведением отличился 35-летний петербуржец. Выяснилось, что его «Мерседес» ранее был взят в лизинг.

«25 марта 2022 года нарушитель был опрошен в рамках возбужденного дела и привлечен к административной ответственности. Кроме того, мужчина принес свои извинения за совершенный проступок», — рассказали в полиции.

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Комментарии (9)

whitehorse
А где же видео?! Как молодежь гонять - так выкладывают, а этот старый *** пусть тоже показывается на экране.
Dpa
Гнать таких надо, на границу
AlBerkut
И дальше что?
Заплатит копеечный штраф (это если заплатит) в рамках КоАП и всё, дальше можно продолжать. И что-то мне подсказывает, что продолжит в том же духе... И ведь в рамках закона больше ну совсем ничего не сделать, от слова совсем...
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