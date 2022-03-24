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«Кайфующим» водителем «Мерседеса» заинтересовались в полиции Петербурга

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Петербургская полиция решила присмотреться к автохаму на белом «Мерседесе», который хотел проехать по тротуару на Вербной улице, но был остановлен пешеходами. Видео инцидента 24 марта распространилось в соцсетях.

«В УГИБДД изучают данные видеоматериалы. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка зафиксированным событиям», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Фонтанка» писала, что пешеходы перекрыли дорогу водителю «Мерседеса», а взамен получили порцию грубостей. «Я так еду. И заработаю, и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем», — сказал мужчина.

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Комментарии (5)

RMN
влип мордатый
Never_Mind
Таксист на бизнесе?
kоt-obormot
Беженец небось...
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