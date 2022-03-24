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Спутник блондинки из белого «Мерседеса» назвал жителей Коломяг нищебродами и уехал кайфовать

Водитель белого «Мерседеса» с красивым номером устроил перепалку с пешеходами на Вербной улице в Петербурге.

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Видео 24 марта появилось в группе «Повышение Юридической Грамотности Автовладельцев». Автор отметил, что инцидент произошел утром в четверг.

«Утром на тротуаре на улице Вербной в Коломягах, у детской поликлиники №30, случился классический конфликт между «нищебродами» и мужчиной на мерсе. Спорили о том, кто больше кайфует и кайфует ли вообще», — гласит подпись к видео.

Судя по всему, водителю не дали проехать по тротуару. Пешеходы перекрыли дорогу, взамен получив порцию грубостей. «Я так еду. И заработаю, и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем», — изрек автохам.

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Комментарии (34)

Ник Приносящий Счастье
Как бес куражится. Господь милостив, и этого смирит.
Pupin
Почему замазали? В прошлом году обезьяну на bmw в аналогичной ситуации вы не замазывали, быстро идентифицировали и его осудили через 2 или 3 недели. Оно потом извинялось опустив глаза.
marinamg
Неизвестно, что за «поворотом» ждёт этого человека… возможно, сам попадёт в «нищеброды” или ниже. Не желаю плохого, но всё же…😁
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