Спутник блондинки из белого «Мерседеса» назвал жителей Коломяг нищебродами и уехал кайфовать

«Утром на тротуаре на улице Вербной в Коломягах, у детской поликлиники №30, случился классический конфликт между «нищебродами» и мужчиной на мерсе. Спорили о том, кто больше кайфует и кайфует ли вообще», — гласит подпись к видео.



Судя по всему, водителю не дали проехать по тротуару. Пешеходы перекрыли дорогу, взамен получив порцию грубостей. «Я так еду. И заработаю, и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем», — изрек автохам.

