Банки в России начнут предлагать ипотеку с опцией снижения ставки

Крупные российские банки готовятся предлагать новым заемщикам больше опций по снижению ипотечных ставок в будущем. После подъема ставки ЦБ до рекордных 20% такие проценты по нельготным ипотечным ссудам стали фактически заградительными.

Как сообщает РБК 25 марта, банк «Зенит» с сегодняшнего дня начал прописывать в ипотечных договорах пункт о сокращении процентной ставки для заемщика при наступлении определенных событий. Кредитная организация предоставит возможность пересмотра условий по ипотеке, если действующая для клиента ставка по кредиту станет более чем на один процентный пункт превышать ставки по программе рефинансирования в том же «Зените». Обновить режим платежей можно будет через год после оформления кредита. За весь срок действия кредита клиент сможет трижды подать заявку о снижении ставки, максимально уменьшив изначальную на 8,8 процентного пункта.



О рассмотрении возможности запуска ипотечных продуктов с опцией пересмотра ставки при снижении ключевой изданию рассказал и директор розничных продуктов банка «Дом.РФ». Инициировать пересмотр условий по кредитному договору, отметили там, клиент сможет при наступлении зафиксированных в документе событий.

Представитель ВТБ также заявил, что банк в перспективе сможет предложить заемщикам уменьшить объем платежей по взятой ипотеке. «Для клиентов, которые сегодня оформляют жилищные кредиты по ставке выше 20%, ВТБ предложит вариант ее снижения, причем по упрощенной схеме», — сообщил он.

Руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина отметила, что кредитная организация ориентирует заемщиков на то, что при снижении ключевой ставки в будущем они смогут рефинансировать кредит, чтобы получить более выгодные условия.

Представитель Газпромбанка (ГПБ) заявил, что клиентам давно предлагается услуга по изменению ставки по действующим ипотечным ссудам. Так, за комиссию в 1% от суммы задолженности ГПБ может принять решение об изменении ипотечного договора и снижении ставки.

