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Генассамблея ООН приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

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Генассамблея ООН приняла предложенную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает 24 марта корреспондент ТАСС. В тексте на Россию возлагается ответственность за кризис.

За документ проголосовали 140 делегаций, пять были против, 38 воздержались. Генассамблея также не одобрила проведение голосования по проекту резолюции ЮАР по Украине.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения. Россия сняла запрос на голосование, но отзывать документ не стала.

В начале марта Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить применение силы на Украине и вывести российские войска.

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Комментарии (7)

Piter Russo
Интернет лобби у Зеленского очень хорошее. Прессинг и буллинг людей, компаний, государств - сильное.
По Армении ситуации в Карабахе в ООН протащить не смогли. А тут пожайства.
265869937
Что ООН, что ПАСЕ безтолковые зборища, их решения вообще ни на кого не влияют
Sonata
Муть какая-то, а не новость.
- В чём соль озвученной резолюции и перспективы её практического исполнения?
- Суть проекта резолюции ЮАР? Почему отвергли?
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