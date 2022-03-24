Генассамблея ООН приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

Генассамблея ООН приняла предложенную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает 24 марта корреспондент ТАСС. В тексте на Россию возлагается ответственность за кризис.



За документ проголосовали 140 делегаций, пять были против, 38 воздержались. Генассамблея также не одобрила проведение голосования по проекту резолюции ЮАР по Украине.



Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения. Россия сняла запрос на голосование, но отзывать документ не стала.

