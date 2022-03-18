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Небензя: Россия сняла запрос на голосование в ООН по резолюции по Украине

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Россия сняла запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине 18 марта, но отзывать документ не стала.

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров вплоть до экономического шантажа и угроз. США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску. По этой причине мы приняли решение пока не запрашивать голосование по нашему проекту, но проект резолюции мы не отзываем. Вместо этого мы запросим срочное заседание, чтобы обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших в распоряжение в ходе специальной военной операции. Сейчас направим соответствующее письмо председательству ОАЭ [в СБ ООН]», — цитирует 18 марта ТАСС выступление на заседании Совета Безопасности ООН постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензи.

По его словам, Запад оказывал давление на все страны, чтобы они на заседании Генассамблеи ООН поддержали антироссийскую резолюцию вместо разработанного Москвой проекта резолюции по Украине.

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Комментарии (20)

Pilat
США находятся в настоящей панике.
В принципе всем понятно, что документы по био лабораториям реально грозят им нарами.
Значит в ближайшее время они сделают что то такое, что всем будет уже не до био лабораторий.
К сожалению Фонтанка всегда трёт такие темы, поэтому каждый сам может представить себе, на что способны США чтобы все забыли про их био лаборатории.
dragvs
Одно смешнее другого. Напали на Украину и предлагают резолюцию по прекращению огня. Это как вообще? При этом Россия отказывается исполнять обязательно решение Международного суда ООН по немедленной приостановке военных действий (номер 2022/11). Это прямой саботаж международной правовой системы.
Ingria
пусть Бензя выступит лучше
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