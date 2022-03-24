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Bloomberg: Состояние российских миллиардеров выросло на $8,3 млрд после открытия торгов на Мосбирже

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Десять россиян смогли приумножить свое состояние в общей сложности на $8,3 млрд после возобновления торгов на Мосбирже 24 марта. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, Владимир Потанин («Норникель»), Леонид Михельсон (НОВАТЭК и «Сибур Холдинг») и Геннадий Тимченко («Сибур») разбогатели более чем на $1 млрд каждый.

24 марта на Московской бирже открылись первые за месяц с начала специальной военной операции на Украине торги акциями российских компаний. Торги стартовали в 9:50 и продолжались до 14:00. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 4,37%. Подробнее о первом рабочем дне Мосбиржи читайте в материале «Фонтанки».

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