На Мосбирже начались первые за месяц торги акциями. «Аэрофлот» упал на 20%, нефтяники растут

После торгов открытия, продлившихся 10 минут, индекс Мосбиржи вырос на 3,8 %, до 2565,37 пункта. В лидерах падения оказались «Аэрофлот» (-20 %), «Транснефть» (префы, -5,3 %), ВТБ (-6 %), «Ростелеком» (-4 %).
Самыми растущими акциями на открытии стали «Роснефть» (+14,6 %), «Норникель» (+13,4 %), «ФосАгро» (+13,4 %), «Татнефть» (+11,7 %), ЛУКОЙЛ (+10,4 %), «Газпром» (+9,6 %). Без особых изменения основные торги начали обыкновенные акции Сбербанка.
За первые 15 минут торгов ситуация сильно изменилась, начался взрывной рост. Индекс Мосбиржи на 10:15 мск вырос на 11 % по отношению к закрытию предыдущих торгов. В заметном минусе остались только «Аэрофлот» (-6,9 %), «Транснефть» (префы, -1,8 %), МТС (-1,2 %). В то же время бумаги «ФосАгро» выросли почти на треть, НОВАТЭКа — на 26,4 %, «Газпрома» — более чем на 20 %, Сбербанка — почти на 20 %.
Напомним, что нерезидентам запрещена торговля акциями российских компаний. Сегодняшние торги проходят только на внутреннем рынке, среди крупнейших покупателей — компании, которые осуществляют выкуп собственных акций (байбеки), и ЦБ, который получил 1 трлн рублей из ФНБ на выкуп акций российских компаний.