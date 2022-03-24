В Петербурге разрешают заполнять на 100% концертные залы, кинотеатры и прочие культурные учреждения

«Мы также увеличили численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. А ещё отменили условие о 50% наполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе», — уточнил глава города в своем телеграм-канале.



По словам Александра Беглова, смягчить ограничения позволяет эпидемиологическая обстановка. «Культура продолжала развиваться и наполнять город жизнеутверждающей энергией на Неве даже в самые трудные минуты. Пусть это будет подарком для всех нас ко Дню работника культуры», — отметил в своем обращении градоначальник.

