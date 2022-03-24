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В Петербурге разрешают заполнять на 100% концертные залы, кинотеатры и прочие культурные учреждения

С 28 марта театры, цирки, концертные организации и кинотеатры смогут снова заполнять залы на 100%. Соответствующие изменения в 121-е постановление правительства 24 марта внес губернатор Александр Беглов.

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«Мы также увеличили численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. А ещё отменили условие о 50% наполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе», — уточнил глава города в своем телеграм-канале.

По словам Александра Беглова, смягчить ограничения позволяет эпидемиологическая обстановка. «Культура продолжала развиваться и наполнять город жизнеутверждающей энергией на Неве даже в самые трудные минуты. Пусть это будет подарком для всех нас ко Дню работника культуры», — отметил в своем обращении градоначальник.

«Фонтанка» писала, что с 18 марта Смольный разрешил ресторанам, а также объектам досуга и развлечений в Петербурге вновь работать в ночное время.

При этом сообщалось, что России пророчат новую волну коронавируса из-за «стелс-омикрона» или «дельтакрона».

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Комментарии (8)

NoName1234
Так, а маски когда отменяем то???
Ser_N0771
так и до массовых мероприятий дело дойдет...
Mustamyaki
С ковидом боролись, запрещая ходить по палубе речных трамваев? Прогрессивно.
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