Песков объяснил, почему доклад Шойгу президенту показали без звука

В Кремле рассказали, почему показанная в эфирах телеканалов часть совещания президента Путина с членами Собвеза была без звука.



«Потому что его [Шойгу] доклад был в закрытой части», – сказал 24 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию «Подъем».



Президент Владимир Путин в четверг провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Согласно заявлению на сайте Кремля, обсуждались спецоперация на Украине и антисанкционная политика. С докладом выступил и министр обороны Сергей Шойгу, который не появлялся в медиапространстве уже несколько дней. Короткое видео с главой ведомства показали, но в беззвучном режиме.

