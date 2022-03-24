FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Песков объяснил, почему доклад Шойгу президенту показали без звука

4
Печать

В Кремле рассказали, почему показанная в эфирах телеканалов часть совещания президента Путина с членами Собвеза была без звука.

«Потому что его [Шойгу] доклад был в закрытой части», – сказал 24 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию «Подъем».

Президент Владимир Путин в четверг провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Согласно заявлению на сайте Кремля, обсуждались спецоперация на Украине и антисанкционная политика. С докладом выступил и министр обороны Сергей Шойгу, который не появлялся в медиапространстве уже несколько дней. Короткое видео с главой ведомства показали, но в беззвучном режиме.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265869937
Шапито, ведущий, клоуны, акробаты, но какие то несуразные
263898651
Заперли как мышей в клетке, что бы «попутными» истребителями по миру не рассосались?) Еще же по протоколу кнопку нажимать, нет желания, а «надо»))
Dmitry Antonov
Если доклад Шойгу был в закрытой части, то, может быть, и самого Шойгу не стоило показывать? Ведь там же присутствовала съёмочная группа и слышала эту самую закрытую часть, где же обеспечение секретности?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний