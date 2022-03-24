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Песков: Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин 24 марта провел заседание Совета безопасности РФ. Обсуждались ситуация на Украине и вопросы антисанкционной политики. В частности, с докладом выступил глава Минобороны.

«Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлению жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

По переговорному процессу с Украиной, по словам Пескова, «было выражено сожаление в связи с медлительностью» Киева.

Помимо Путина и Шойгу участие в заседании приняли Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Александр Бортников, Сергей Нарышкин и Сергей Иванов.

Отметим, что это первое за несколько дней упоминание деятельности Шойгу в СМИ. В четверг в Кремле «исчезновение» министра объяснили тем, что у него много работы в свете спецоперации и сейчас «не совсем время для медийной активности».

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Комментарии (15)

266198421
Работает с документами. Рукопожатие крепкое.
AndrewBarsik
Я такую картинку могу в PAINT "мышкой" нарисовать.
265869937
"Все по плану" и "Потерь нет!"
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