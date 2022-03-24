Песков ответил на слухи об «исчезновении Шойгу»: Сейчас не время для медийной активности

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «исчезновении Шойгу». Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы обратили внимание, что министр обороны уже около недели не появляется в публичном инфополе.



«Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — заявил 24 марта Песков.



Он порекомендовал не слушать ненадежные источники информации и обращаться в Министерство обороны.

