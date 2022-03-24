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Песков ответил на слухи об «исчезновении Шойгу»: Сейчас не время для медийной активности

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «исчезновении Шойгу». Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы обратили внимание, что министр обороны уже около недели не появляется в публичном инфополе.

«Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — заявил 24 марта Песков.

Он порекомендовал не слушать ненадежные источники информации и обращаться в Министерство обороны.

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Комментарии (16)

Random_spb
Шея то наверное уже зачесалась, сидит в бункере где-нибудь..
allyouneedislove
жду прилёта инопланетян в этом году... =)
nalchik11
Пескова кто-то спрашивал?
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