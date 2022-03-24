Как не сойти с ума от новостей: 10 сайтов для познавательного эскапизма

В России отключили каналы Discovery и Animal Planet, организовать поездку в отпуск тоже проблематично. Подборка «Фонтанки» поможет перенестись на пляжи, в мир диких животных или большие города, устроив себе пятиминутный отпуск прямо в офисе.
1. Понаблюдать за тюленями на берегу Финского залива «здесь и сейчас». Национальный парк Вилсанди в Эстонии почти весь состоит из бухт и островов — последних там аж 160. Парк входит в биосферный заповедник островов Западной Эстонии под эгидой UNESCO. Там растут 600–700 видов растений, включая 30 разновидностей орхидей, гнездятся около 250 видов птиц и находятся лежбища серых тюленей. На них-то и настроена камера, работающая в режиме реального времени.
2. Перенестись в города Европы в режиме реального времени. Если вы хотите оценить погоду на Ибице, понаблюдать за прохожими в Токио, поностальгировать по пустым площадям Эстонии или проникнуться бодростью дорожного движения на вантовом мосту в Роттердаме, сайт EarthTV — для вас. На стартовой странице в режиме нон-стоп показывают «расширенный» прогноз погоды в разных городах на фоне их панорам — текущую температуру, скорость ветра, влажность, время и точку съемки, на которой расположена камера. И все это под ненавязчивую музыку. А в разделе «веб-камеры» города можно выбирать самостоятельно.
3. Отгадать, где ты. Для любителей путешествий настоящим челленджем станет сайт-игра GeoGuessr. Здесь игрока переносят в произвольную точку мира на панорамах Google и предлагают угадать, что за местность и страна, отметив точку на карте мира. После этого система покажет, как сильно игрок «промазал». У каждого есть несколько попыток и пять бесплатных минут в день. Ну и разные другие версии игры для продвинутых.
4. Проехаться по городам мира на такси. Увидеть вечерний Буэнос-Айрес как будто с пассажирского сиденья, послушать местное радио и звуки города — в Анталье, Барселоне, Мельбурне, Майами, Лондоне или Лиссабоне — можно на сайте Drive&Listen. Не пугайтесь «белого шума» на стартовой: выбирайте город — и в путь.
5. Погрузиться в бесконечный мультлабиринт из деревьев и цветов. Чудесный край мечты — Аркадия — загипнотизирует и затянет в минуту тоски. И для этого ничего не придется делать — просто открыть его. А дальше зритель, словно Алиса, проваливаясь в нору, откроет для себя волшебные миры с причудливыми растениями. И даже там, где, вам покажется, вы уперлись в тупик, за которым — непроходимый лес, обязательно откроется лазеечка, а за ней — пейзажи, только живописнее и ярче. Идеально подходит, чтобы занять ребенка. Правда, видео циклично — через какое-то время вы поймете, что «здесь уже проходили».
6. Послушать музыку и голоса из разных стран. Старый добрый сайт Radio Garden позволяет выбрать любой город на карте мира и включить станции, которые в нем вещают. Лучше выбирать из списка самых популярных — тогда меньше вероятность ошибки с местностью. Развлечение познавательное во всех отношениях: можно не только открыть для себя, что, например, в Ватикане есть несколько своих радиостанций, но и потренировать изучаемые иностранные языки.
7. Понаблюдать за колибри, кошками и пингвинами в прямом эфире. Живая природа со всех уголков света собрана на сайте Explore. Камер в различных зоопарках мира установлено много, но они, как правило, или выставляют к вашим устройствам невыполнимые требования, или просто выдают картинку в плохом качестве. Тут же предоставляется большой выбор. Принцип — тот же, что и с городами мира: на стартовой странице показывается видео по умолчанию, а на вкладках можно выбрать что-то по душе. Медузы в океанариуме в Калифорнии, подводный мир на рифе в Гондурасе или целый раздел Nestflix — камеры наблюдения за гнездами самых разных птиц, от колибри до орлов. Работают даже ночью.
8. Полюбоваться на воду на лучших пляжах мира онлайн. Одна из вещей, на которые можно смотреть бесконечно, — вода. Даже если она далеко и в экране. Голубые волны, белый песок и беззаботные отдыхающие на Мальдивах (вряд ли догадывающиеся, что их снимает камера и транслирует на весь свет), ветряные мельницы на берегу в Греции и бурные волны, разбивающиеся о черные вулканические породы на Тенерифе, транслируются на сайте-аккумуляторе веб-камер в отличном разрешении — при желании можно развернуть на весь экран. Выбирайте направление.
9. Послушать дождь. Если никуда смотреть уже не хочется, можно дать отдых глазам — и послушать дождь на специальном сайте, ведь это самый привычный и родной звук для петербуржцев. В летнюю жару пригодится.
10. Побродить по спутниковым снимкам планеты. В причудливом мире сайта Land Lines можно рисовать линии от руки, а компьютер будет находить похожие очертания на спутниковых снимках. Вариант для ленивых — просто тянуть одну линию, и программа сама будет продолжать один снимок другим. Линию границы леса в Швейцарии — трассой в Калифорнии, побережье в Великобритании — морской границей города Аликанте. Получается фантастический земной шар, где все рядом, мир — един, а границы — открыты.
Отвлекалась от работы Алина Циопа, «Фонтанка.ру»