Как не сойти с ума от новостей: 10 сайтов для познавательного эскапизма

Фото: Скриншот сайта Аркадия Поделиться Поделиться





В России отключили каналы Discovery и Animal Planet, организовать поездку в отпуск тоже проблематично. Подборка «Фонтанки» поможет перенестись на пляжи, в мир диких животных или большие города, устроив себе пятиминутный отпуск прямо в офисе.

1. Понаблюдать за тюленями на берегу Финского залива «здесь и сейчас». Национальный парк Вилсанди в Эстонии почти весь состоит из бухт и островов — последних там аж 160. Парк входит в биосферный заповедник островов Западной Эстонии под эгидой UNESCO. Там растут 600–700 видов растений, включая 30 разновидностей орхидей, гнездятся около 250 видов птиц и находятся лежбища серых тюленей. На них-то и настроена камера, работающая в режиме реального времени.



Фото: Скриншот сайта streamer.tt.ee Поделиться Поделиться





2. Перенестись в города Европы в режиме реального времени. Если вы хотите оценить погоду на Ибице, понаблюдать за прохожими в Токио, поностальгировать по пустым площадям Эстонии или проникнуться бодростью дорожного движения на вантовом мосту в Роттердаме, сайт EarthTV — для вас. На стартовой странице в режиме нон-стоп показывают «расширенный» прогноз погоды в разных городах на фоне их панорам — текущую температуру, скорость ветра, влажность, время и точку съемки, на которой расположена камера. И все это под ненавязчивую музыку. А в разделе «веб-камеры» города можно выбирать самостоятельно.



Фото: Скриншот сайта EarthTV Поделиться Поделиться





3. Отгадать, где ты. Для любителей путешествий настоящим челленджем станет сайт-игра GeoGuessr. Здесь игрока переносят в произвольную точку мира на панорамах Google и предлагают угадать, что за местность и страна, отметив точку на карте мира. После этого система покажет, как сильно игрок «промазал». У каждого есть несколько попыток и пять бесплатных минут в день. Ну и разные другие версии игры для продвинутых.



4. Проехаться по городам мира на такси. Увидеть вечерний Буэнос-Айрес как будто с пассажирского сиденья, послушать местное радио и звуки города — в Анталье, Барселоне, Мельбурне, Майами, Лондоне или Лиссабоне — можно на сайте Drive&Listen. Не пугайтесь «белого шума» на стартовой: выбирайте город — и в путь.



Фото: Скриншот сайта Drive&Listen Поделиться Поделиться





5. Погрузиться в бесконечный мультлабиринт из деревьев и цветов. Чудесный край мечты — Аркадия — загипнотизирует и затянет в минуту тоски. И для этого ничего не придется делать — просто открыть его. А дальше зритель, словно Алиса, проваливаясь в нору, откроет для себя волшебные миры с причудливыми растениями. И даже там, где, вам покажется, вы уперлись в тупик, за которым — непроходимый лес, обязательно откроется лазеечка, а за ней — пейзажи, только живописнее и ярче. Идеально подходит, чтобы занять ребенка. Правда, видео циклично — через какое-то время вы поймете, что «здесь уже проходили».



Фото: Скриншот сайта Аркадия Поделиться Поделиться





6. Послушать музыку и голоса из разных стран. Старый добрый сайт Radio Garden позволяет выбрать любой город на карте мира и включить станции, которые в нем вещают. Лучше выбирать из списка самых популярных — тогда меньше вероятность ошибки с местностью. Развлечение познавательное во всех отношениях: можно не только открыть для себя, что, например, в Ватикане есть несколько своих радиостанций, но и потренировать изучаемые иностранные языки.



Фото: Скриншот сайта Radio Garden Поделиться Поделиться





7. Понаблюдать за колибри, кошками и пингвинами в прямом эфире. Живая природа со всех уголков света собрана на сайте Explore. Камер в различных зоопарках мира установлено много, но они, как правило, или выставляют к вашим устройствам невыполнимые требования, или просто выдают картинку в плохом качестве. Тут же предоставляется большой выбор. Принцип — тот же, что и с городами мира: на стартовой странице показывается видео по умолчанию, а на вкладках можно выбрать что-то по душе. Медузы в океанариуме в Калифорнии, подводный мир на рифе в Гондурасе или целый раздел Nestflix — камеры наблюдения за гнездами самых разных птиц, от колибри до орлов. Работают даже ночью.



Фото: Скриншот сайта Explor Поделиться Поделиться





8. Полюбоваться на воду на лучших пляжах мира онлайн. Одна из вещей, на которые можно смотреть бесконечно, — вода. Даже если она далеко и в экране. Голубые волны, белый песок и беззаботные отдыхающие на Мальдивах (вряд ли догадывающиеся, что их снимает камера и транслирует на весь свет), ветряные мельницы на берегу в Греции и бурные волны, разбивающиеся о черные вулканические породы на Тенерифе, транслируются на сайте-аккумуляторе веб-камер в отличном разрешении — при желании можно развернуть на весь экран. Выбирайте направление.



Фото: Скриншот сайта skylinewebcams.com Поделиться Поделиться





9. Послушать дождь. Если никуда смотреть уже не хочется, можно дать отдых глазам — и послушать дождь на специальном сайте, ведь это самый привычный и родной звук для петербуржцев. В летнюю жару пригодится.

10. Побродить по спутниковым снимкам планеты. В причудливом мире сайта Land Lines можно рисовать линии от руки, а компьютер будет находить похожие очертания на спутниковых снимках. Вариант для ленивых — просто тянуть одну линию, и программа сама будет продолжать один снимок другим. Линию границы леса в Швейцарии — трассой в Калифорнии, побережье в Великобритании — морской границей города Аликанте. Получается фантастический земной шар, где все рядом, мир — един, а границы — открыты.



Фото: Скриншот сайта Land Lines Поделиться Поделиться





Отвлекалась от работы Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

