Объединение промышленников Австрии выступило против отказа от поставок нефти и газа из России

Резкое и незапланированное прекращение поставок нефти и газа из России оставит Австрию без необходимых источников энергии. Об этом заявил в четверг, 24 марта, глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль на фоне проходящей в Брюсселе встречи глав государств и правительств ЕС.
Как сообщает австрийская газета Die Presse, Книлль также отметил, что сейчас альтернатив у Австрии нет, а отказ от российских поставок приведет к уничтожению промышленности и рабочих мест.
Ранее в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung заявил, что немедленный отказ от российского газа невозможен, поскольку страна получает до 80 процентов газа из России.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».