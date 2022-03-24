Объединение промышленников Австрии выступило против отказа от поставок нефти и газа из России

Резкое и незапланированное прекращение поставок нефти и газа из России оставит Австрию без необходимых источников энергии. Об этом заявил в четверг, 24 марта, глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль на фоне проходящей в Брюсселе встречи глав государств и правительств ЕС.



Как сообщает австрийская газета Die Presse, Книлль также отметил, что сейчас альтернатив у Австрии нет, а отказ от российских поставок приведет к уничтожению промышленности и рабочих мест.



Ранее в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung заявил, что немедленный отказ от российского газа невозможен, поскольку страна получает до 80 процентов газа из России.

