Курс доллара опустился ниже 96 рублей, евро — ниже 106 рублей

По информации на 10:22 мск, курс доллара снизился примерно на 2 рубля, до 95,5 рубля. Биржевой курс евро потерял 2,7 рубля и опустился на отметку 105,4 рубля.



Рубль укрепляется после вчерашнего заявления президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газа из России в Европу с валют «недружественных» стран на рубли. Теперь покупателям российского газа придется покупать рубли на внутреннем рынке России. Центробанку и правительству поручено за неделю определить порядок таких операций.

