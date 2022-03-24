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Курс доллара опустился ниже 96 рублей, евро — ниже 106 рублей

Рубль продолжает укрепляться по отношению к валютам «недружественных» стран. Это следует из данных Мосбиржи на старте торгов 24 марта.

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По информации на 10:22 мск, курс доллара снизился примерно на 2 рубля, до 95,5 рубля. Биржевой курс евро потерял 2,7 рубля и опустился на отметку 105,4 рубля.

Рубль укрепляется после вчерашнего заявления президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газа из России в Европу с валют «недружественных» стран на рубли. Теперь покупателям российского газа придется покупать рубли на внутреннем рынке России. Центробанку и правительству поручено за неделю определить порядок таких операций.

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Комментарии (6)

Экскомьюникадо
Перед дефолтом олигархи собирают с рабов доллары.
Vvs Spb
Он просто сделал, как всегда мелкую пакость. Просто всем это неудобно. Мир отреагирует и газ через год Европа перестанет покупать. Вот и все.
NoName1234
Ну все товарищи!!!!!!
Это однозначно прорыв!!!!
Эх, теперь точно заживём!!!
И никакие эппле и икеа нам не нужны со своими Макдональдсами!!!
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