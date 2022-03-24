Центр «Э» задержал петербургского экскурсовода по «нацистской» статье. С небес на землю спускали с УФСБ и СОБРом

Сотрудники Центра «Э» совместно с оперативниками Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ) УФСБ задержали подозреваемого накануне. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 марта. В квартиру к 20-летнему петербуржцу на Малом проспекте Петроградской стороны заходили вместе с СОБРом Росгвардии.
Поводом для визита стала заявка, появившаяся на сайте «Бессмертного полка» 5 мая 2020 года. Добавить в бессмертный полк пытались Андрея Власова — генерала, который в ходе Великой Отечественной войны перешёл на сторону гитлеровской Германии, а позже, в 1946 году, был признан изменником родины и казнён. Следствие уверено, что Власова за своего воевавшего родственника юный петербуржец выдавал через свой профиль во «ВКонтакте», находясь в это время в родительской квартире на Седова.
Следственный комитет по Невскому району возбудил дело по статье 354.1 УК 22 марта. В качестве вещдоков в нём: ноутбук, стационарный компьютер, два модема и пара смартфонов, изъятые в квартире подозреваемого.
В свободное от изучения истории время юноша водит авторские экскурсии. В своих социальных сетях он демонстрирует город с крыш, обещает показать архитектурные причуды, провести по дворам-колодцам и раскрыть Петербург с самых необычных сторон.
На прошлой неделе сотрудники Центра «Э» пришли за 23-летним нижегородцем, которому также вменяют реабилитацию нацизма посредством фотографии Бандеры, появившейся на сайте «Бессмертного полка» в 2020 году. Фигуранту на два месяца запрещено появляться на массовых мероприятиях и в Интернете.