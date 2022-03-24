FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Центр «Э» задержал петербургского экскурсовода по «нацистской» статье. С небес на землю спускали с УФСБ и СОБРом

Второе уголовное дело о реабилитации нацизма в 2020 году возбуждено в Петербурге. По версии следствия, пополнить «Бессмертный полк» изменником Родины пытался знаток города, который раскрывает его с необычной стороны.

16
Печать

Сотрудники Центра «Э» совместно с оперативниками Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ) УФСБ задержали подозреваемого накануне. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 марта. В квартиру к 20-летнему петербуржцу на Малом проспекте Петроградской стороны заходили вместе с СОБРом Росгвардии.

Поводом для визита стала заявка, появившаяся на сайте «Бессмертного полка» 5 мая 2020 года. Добавить в бессмертный полк пытались Андрея Власова — генерала, который в ходе Великой Отечественной войны перешёл на сторону гитлеровской Германии, а позже, в 1946 году, был признан изменником родины и казнён. Следствие уверено, что Власова за своего воевавшего родственника юный петербуржец выдавал через свой профиль во «ВКонтакте», находясь в это время в родительской квартире на Седова.

Следственный комитет по Невскому району возбудил дело по статье 354.1 УК 22 марта. В качестве вещдоков в нём: ноутбук, стационарный компьютер, два модема и пара смартфонов, изъятые в квартире подозреваемого.

В свободное от изучения истории время юноша водит авторские экскурсии. В своих социальных сетях он демонстрирует город с крыш, обещает показать архитектурные причуды, провести по дворам-колодцам и раскрыть Петербург с самых необычных сторон.

На прошлой неделе сотрудники Центра «Э» пришли за 23-летним нижегородцем, которому также вменяют реабилитацию нацизма посредством фотографии Бандеры, появившейся на сайте «Бессмертного полка» в 2020 году. Фигуранту на два месяца запрещено появляться на массовых мероприятиях и в Интернете.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

daisychain
А новых ветеранов, которые со вчерашнего дня указом назначены, можно будет добавлять в Бессмертный Полк?
266191188
Смотриишь на его фото, со свастикой на лбу, на скулах и понимаешь, этого молодого, но уже насквозь пропитаного пропагандой руссофобии, уже не исправить..
AP-SPb
Уж не знаю, что там у товарища с фашизмом, но если бы начали массово закрывать за крыши это было бы очень благое дело :)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний